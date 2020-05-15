Анти-вандализм: в Австралии возвели современный небоскреб на историческом здании в центре города

Проект "Колинз-хаус" разработан, чтобы улучшить внешний вид одной из центральных улиц Мельбурна элегантной современной постройкой. Однако строительство развернули на 7-этажном историческом доме. Удалось ли архитекторам действительно улучшить внешний вид города – смотрите в материале.

Основным достоянием очередного многоэтажного дома является историческое здание в нижней части нового проекта, которая была построена еще в 1908 году, пишет Archdaily.

Новая часть небоскреба совмещена с историческим зданием и является местом встречи старой и новой архитектуры города. Старая часть многоэтажки сегодня выполняет роль фойе.



Непросто было получить разрешение на строительство / фото: Archdaily

Строительство сталкивалось с большим количеством проблем, так как небольшой старый дом считается исторически важным для города, а площадка для нового строительства была очень узкой.



Это уже не первая надстройка в центре Мельбурна / фото: Archdaily

Исходной точкой в дизайне экстерьера здания является совершенствование конструкционной системы. Н-образную вертикальную бетонную конструкцию обшивают стеклом, чтобы придать ей элегантность. Также важно было сделать дизайн похожим на соседние многоэтажки, создав целостный городской ландшафт.



Фасад старого дома здесь полностью сохранен / фото: Archdaily

Надстройка имеет 27 этажей, с роскошной общей комнатой для жителей и террасовой зоной и тренажерными залами с видом на город.



Исторический интерьер тоже решили сохранить / фото: Archdaily