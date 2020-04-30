Антибактериальные поверхности: как изменятся строительные стандарты медицинских учреждений после
Любой архитектурный проект должен обеспечивать безопасность и благосостояние его жителей, однако антибактериальное покрытие особенно актуально именно для помещений здравоохранения. Как будут выглядеть поверхности в больницах и поликлиниках – читайте в материале.
Над разработкой антибактериальных поверхностей сегодня работают многие компании, пишет Archdaily.
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Патогенные бактерии и вирусы чаще всего живут на поверхностях, обычная дезинфекция которых не до конца эффективна.
Хотя мытье рук и дезинфекция поверхностей эффективны для смягчения распространения этих бактерий и вирусов, выбор правильных материалов поможет еще больше улучшить гигиену поверхностей, в тех местах, где есть скопление больных и людей с ослабленным иммунитетом,
– рассказывают разработчики антибактериальных поверхностей.
Уже сейчас в дорогих частных клиниках используют однородные поверхности, без пор и с антибактериальными свойствами в больничных кабинетах, где уровень санитарии должен быть максимально высоким.
Обычной дезинфекции будет мало / фото: Archdaily
Однако часто в таком случае приходится жертвовать эстетической составляющей.
Именно поэтому сегодня предлагаются гладкие на ощупь материалы, подобные природному камню, который содержит все передовые свойства, препятствующие росту бактерий и грибков.
Этим материалом можно облицовывать различные поверхности / фото: Archdaily
Такой материал позволяет покрывать даже большие по площади поверхности без заметных стыков. Этот тип твердой поверхности можно использовать на внутренних и наружных стенах, а также в дизайне мебели, таких как столешницы, рабочие столы и оборудование для ванных комнат и кухонь. Также такую поверхность можно легко очистить обычными моющими средствами.
Антибактериальные поверхности можно мыть обычными моющими средствами / фото: Archdaily
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Преимущества антибактериальных материалов распространяются на все типы проектов, и благодаря их разнообразию отделок, цветов и фактур они все чаще применяются в жилых интерьерах, а также в гостиницах, ресторанах и общественных помещениях.
А на фоне угрозы новой вспышки болезни, они будут становиться все популярнее во всем мире.