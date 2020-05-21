Апартаменты в подземелье: на Прикарпатье продают старый бункер на 2,5 тысячи квадратных метров

Фонд государственного имущества выставил на аукцион заброшенный бункер в Ивано-Франковской области. Все желающие могут приобрести подземное сооружение на 2,5 тысячи квадратных метров в селе Лесовка – стартовая цена лота 1,78 миллиона гривен.

Бункер был введен в эксплуатацию в 1977 году, сообщает официальный сайт Фонда государственного имущества.

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С момента обретения Украиной независимости, бункер перешел под управление Министерства обороны, а в 2002 году – в сферу управления Ивано-Франковской областной государственной администрации.



Здание нуждается в реконструкции / Фото: Фонд государственного имущества

По состоянию на сегодня все оборудование демонтировано, а здание находится в неудовлетворительном состоянии. Бункер характеризуют как сборно-монолитное помещение котлованного типа. Материал – железобетон.



Аукцион должен состояться уже 22 мая / Фото: Фонд государственного имущества

Всегда мечтали о собственном бункере с территорией вокруг него? Имеем интересное предложение. 22 мая должен состояться онлайн-аукцион по продаже специального подземного фортификационного сооружения площадью более 2 тысяч квадратных метров,

– говорится в сообщении.

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Подробная информация о земельном участке вокруг бункера отсутствует / Фото: Фонд государственного имущества