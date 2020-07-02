Современным архитектурным символом Тбилиси и всей Грузии является новый музыкальный театр и выставочный зал. Снаружи здание имеет футуристический вид и не один раз признавалось лучшим современным сооружением страны. Больше фото здания смотрите в материале.

В общем здание состоит из двух различных элементов продолговатой формы, которые соединены в уникальное тело у подпорной стены, сообщает Archdaily.

Вас заинтересует: Футуристическое здание: в Кейптауне показали как правильно осовременивать исторические кварталы – фото

Каждый из элементов имеет свою функцию: одна часть здесь является музыкальным театром, а другая – большим выставочным залом.



Вокруг сооружения есть большой парк / Фото Archdaily

Театр рассчитан на 566 мест, также здесь есть большое фойе и несколько технических помещений для театральной техники.



Вход в выставочный центр возможен только через лестницу / фото Archdaily

Выставочный зал меньше по площади и открывает свой вход большим пандусом с улицы.



Посетителяс музыкального театра открывается вид на старый Тбилиси / Фото Archdaily

Зал музыкального театра, наоборот, вылетает из земли и позволяет пользователям, находящимся в фойе, получить вид на реку и горизонт города.



Летом вокруг зданий часто прогуливается много людей / Фото Archdaily

К теме: Тени забытых предков – в Японии строят дом рядом с гробницей: фото

Оба здания будто перископы для города, которые смотрят в сторону реки, текущей вокруг исторического центра Старого Тбилиси.