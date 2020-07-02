Архитектура Грузии: футуристический музыкальный театр в Тбилиси – потрясающие фото
Современным архитектурным символом Тбилиси и всей Грузии является новый музыкальный театр и выставочный зал. Снаружи здание имеет футуристический вид и не один раз признавалось лучшим современным сооружением страны. Больше фото здания смотрите в материале.
В общем здание состоит из двух различных элементов продолговатой формы, которые соединены в уникальное тело у подпорной стены, сообщает Archdaily.
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Каждый из элементов имеет свою функцию: одна часть здесь является музыкальным театром, а другая – большим выставочным залом.
Вокруг сооружения есть большой парк / Фото Archdaily
Театр рассчитан на 566 мест, также здесь есть большое фойе и несколько технических помещений для театральной техники.
Вход в выставочный центр возможен только через лестницу / фото Archdaily
Выставочный зал меньше по площади и открывает свой вход большим пандусом с улицы.
Посетителяс музыкального театра открывается вид на старый Тбилиси / Фото Archdaily
Зал музыкального театра, наоборот, вылетает из земли и позволяет пользователям, находящимся в фойе, получить вид на реку и горизонт города.
Летом вокруг зданий часто прогуливается много людей / Фото Archdaily
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Оба здания будто перископы для города, которые смотрят в сторону реки, текущей вокруг исторического центра Старого Тбилиси.