Молодежный архитектурный конкурс CANaction, который был основан Институтом архитектуры Дессау в Германии, сегодня является своеобразным "путем в Европу" для молодых украинских архитекторов. Специалисты, которым не больше 35 лет сегодня имеют возможность воплотить в жизнь свои проекты. Нынешним победителем стала Мария Семибратова с ее проектом реинтеграции индустриальной зоны на киевском Подоле.

Всего в финале было более 118 проектов, сообщает Archdaily.

Вас может заинтересовать Пропаганда здорового образа жизни: в Корее построят огромный футбольный комплекс – видео

Подол является историческим и культурным центром украинской столицы. Здесь сочетаются исторические жилые дома с театрами, галереями, гостиницами и промышленной зоной.



Визуализация проекта / Фото Archdaily

Идея заключается в том, чтобы сосредоточить внимание именно на промышленной зоне, и реинтегрировать ее в бурную жизнь Киева. Эта зона имеет решающее значение для района, ведь расположена на берегу реки, однако закрытая и отрезана от пешеходов.



Некоторые здания планируют просто переоборудовать / Фото Archdaily

Проект является разработкой стратегии "перезагрузки" набережной. Ее могут открыть для пешеходов, создать новые возможности для работы, доступной жизни, досуга, общения и спорта для молодежи Киева.



Основные постулаты проекта / Фото Archdaily

Согласно проекту здесь может появиться жилая зона, коворкинги, парки и спортивные площадки.



Набережная сегодня практически не используется / Фото Archdaily

Идея заключается в том, чтобы под одной крышей привлечь молодых людей из различных творческих направлений, таких как искусство, медиа или IT.

Читайте также: Без колючей проволоки: в Испании избавляются от гнетущего ощущения в архитектуре тюрем – фото

Ключевым пространством в обновленной индустриальной зоне может быть выставочная зона, которая привлекает внимание людей во время прогулки по реке. Другая функция – публичная библиотека. Также проект включает реконструкцию моста на Рыбальский остров.