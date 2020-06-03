Австралийская архитектурная фирма Cox Architecture реализовала проект первого национального морского музея Китая. Здание состоит из четырех перевернутых кораблей, посередине разделенных большим приемным залом. Каждая из частей здания посвящена отдельной теме.

Сам музей расположен на берегу желтого моря неподалеку от китайского города Тяньцзинь, сообщает Dezeen.

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На территории площадью 80 тысяч квадратных метров музей размещает шесть экспозиционных площадей и 15 выставочных залов.



Выставочные залы объединены по два​ / Фото Dezeen

Несмотря на свой интересный внешний вид, здание вполне практическим, в том числе форма крыши позволяет справиться с большим снегопадом. Внешне крыша облицована металлическими листами, а внутри деревом.



Внутри крыша действительно напоминает корпус корабля / Фото Dezeen

По словам архитекторов, здание является "открытой ладонью", которая сосредоточена вокруг центрального остекленного приемного зала и тремя выставочными уровнями, которые вместе создают драматическую визуальную ось через здание и наружу.



Так внутри выглядит холл / Фото Dezeen

Внутри холл характеризуются каменным полом и белыми стенами, которые создают яркие, открытые атриумные пространства, в отличие от более закрытых выставочных залов.



Каждый зал посвящен разной теме/ Фото Dezeen

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Территория, на которой стоит здание отличается своей болотистостью. Однако ее высушили и засадили парком со всеми удобствами для посетителей.