Zaha Hadid Architects поделились дизайном для кампуса компании из Китая, которая борется против климатических изменений. По словам разработчиков это будет "зеленое" здание смешанного использования, оборудованное современными технологиями. Больше информации в материале.

Разместят кампус на северо-востоке Шанхая возле реки Хуанпу, в форме трех взаимосвязанных башен с развлечениями и городским парком на его базе, пишет Dezeen.

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Разработкой руководил директор фирмы Патрик Шумахер, который считает, что новый кампус станет ориентиром развития города.

Дизайн от Zaha Hadid Architects включает солнечные панели и будет использовать переработанные материалы и сборные компоненты при строительстве здания.



Фирма пока не показывает детальный проект / Фото Dezeen

В общем помещения будут иметь 218 тысяч квадратных метров полезной площади.

Интересно, что мусор будут утилизировать на территории кампуса, а кондиционирование помещения будет происходить путем использования льда, который будет производиться в течение ночи.



Здание будет претендовать на мировые награды / Фото Dezeen

Здание будет собирать дождевую воду, которую будут использовать в быту, а весь кампус будет оборудован системой "умного дома", поэтому все процессы будут регулироваться самим зданием.

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Так, помимо прочего, сотрудники компании смогут ходить по территории не касаясь грязных поверхностей, ведь система будет считывать их биометрические данные и сама будет открывать двери или окна.