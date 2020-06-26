Архитектурное чудо: в Китае строят музейный комплекс, который внешне похож на камни – фото
Студия архитектуры MAD обнародовала дизайн для наполовину подземного музейного комплекса в парке Шенчжен-Бей, в городе Женьшень. Внешне дизайн похож комплекса на речные камни, а большинство выставочных залов будут подземными.
Парк культуры Шенчжень-Бэй будет построен на набережной рядом с высочайшими небоскребами в городе, пишет Dezeen.
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Подземное здание разделят на две части: зал креативного дизайна и музей науки и технологий. Посередине появится большая аудитория для проведения здесь лекториев.
Парк имеет огромную площадь / Фото Dezeen
Время и пространство растворяются и противоречат друг другу, создавая ощущение невесомости и безудержного воображения,
– рассказал разработчик комплекса.
У посетителей будут развлечения как внутри комплекса, так и снаружи / Фото Dezeen
В обоих учреждениях будут приемные, галереи и кафе. Также в парке будут размещены многочисленные публичные пространства, а также бассейн и амфитеатр, который будет вмещать 10 000 человек.
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Проект также предусматривает бассейн внутри / Фото Dezeen