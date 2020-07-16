Немецкий модельер и фотограф Фрэнк Кунерт исследует "абсурдность жизни" благодаря своим работам. Миниатюры ручной работы немецкого художника воспроизводят обычные архитектурные сцены, которые, если присмотреться, рассказывают сюрреалистический сценарий. Больше работ фотографа смотрите в нашем материале.

Предлагаем вашему вниманию 7 сюрреалистических архитектурных работ Фрэнка Кунерта, пишет Dezeen.

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Квартира под мостом или в стенах фабрики – это лишь капля из всех работ художника.

7 сюрреалистических архитектурных сцен

Странный отель



Отель довольно сюрреалистический / Фото Dezeen

Отель, где рецепция и стойка регистрации расположены в небольшой комнате рядом с самим отелем. Номера и ресторан размещены на приличной высоте от земли. Здесь отсутствует лифт, а чтобы добраться до своей комнаты, придется лезть по стенам.

Дом "под мостом"



Вход в дом расположен возле скоростной полосы / Фото Dezeen

Опорный столб для автомобильного виадука тоже может послужить местом для расположения собственной квартиры.

Все начинается с идеи, которая касается абсурдности жизни,

– говорит Кунерт.

Квартира, где "все под рукой"



Квартира имеет все необходимое в маленьком санузле / Фото Dezeen

Миниатюрная до абсурдности квартира в небольшом санузле содержит наклоненный матрас, небольшой столик и даже плиту для приготовления пищи. Таким образом, на 1 квадратном метре есть ванная, спальня, кухня, столовая и гостиная.

Дом в стене завода



Балкон сильно контрастирует со стенами завода / Фото Dezeen

Еще один абсурдный проект – жилье в стене большой фабрики. Интерьер нам не доступен, однако художник делает ставку на монументализм стен и их контраст с красивым балконом.

Музей современного искусства



Чтобы посетить музей, входного билета будет мало / Фото Dezeen

А здесь почти нет ничего необычного. Вход в музей несмотря на наличие лестницы выглядит абсурдно, ведь попасть туда нереально.

Комната с "открытой стеной"



Стена здесь полностью прозрачная / Фото Dezeen

Это новая работа художника, которая намекает на карантин во время пандемии коронавируса. Здесь представлена панорамная стена, которая будто позволяет жителю выйти на улицу, однако на самом деле ограждена стеклом.

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Конфиденциальность в ресторане



Интроверты бы оценили / Фото Dezeen

Старая работа Кунерта, которая сегодня приобрела новые значения. Здесь представлен столик, который разделен на секции для людей, которые стремятся к приватности в публичных местах. Неплохая идея для ресторанов во время пандемии. Не так ли?