Архитектурная студия Hill Partners в Австралии разработала "длинный" дом, объединив несколько помещений. Длина здания составляет 110 метров, а внутри кроме жилых помещений также есть кулинарная школа и сельскохозяйственное пространство.

Дом расположен в городе Дейлсфорд в штате Виктория, пишет Dezeen.

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Архитекторы работали более 10 лет над проектом многофункционального помещения. В результате в "длинном" доме есть ферма, ресторан и кулинарная школа, комнаты для гостей и жилые помещения для владельцев.



Целью было обеспечить семью всем необходимым для работы и проживания / Фото Dezeen

Дом подчеркивает, сколько нужно для нескольких людей, чтобы комфортно проживать и процветать. Горстка животных, достаточное количество воды и круглогодичные культуры,

– говорят архитекторы.



Владельцы также дают уроки по кулинарии / Фото Dezeen

Впрочем, архитекторы несмотря на очарование пейзажами на участке поняли, что здесь довольно экстремальные погодные условия. Так, местность открыта сильному ветру, неравномерным осадкам и снегу зимой.

К тому же, к владельцам в гости часто наведываются дикие животные, среди которых кенгуру.



Каждая комната в жилых помещениях выделяется ярким цветом / Фото Dezeen

Такая "красивая, но враждебная" среда – это именно то, что побудило партнеров разработать Longhouse как огромную структуру в виде сарая, которая была бы "достаточно большой и защищенной".

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Фасад здесь покрыт панелями, которые хорошо пропускают свет, а крыша собирает воду. Интерьер в доме имеет деревянную облицовку.

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