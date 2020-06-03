Австрийское правительство будет реконструировать здание, в котором родился Адольф Гитлер. Ранее стало известно, что здесь обустроят полицейский участок. Таким образом здание планируют "нейтрализовать", чтобы оно больше не привлекало неонацистов.

Дом расположен в городе Браунау-на-Инне, где в 1889 году родился будущий диктатор, сообщает издание Chastime.

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По словам инициаторов, план не предполагает коренной перестройки. Дом будет иметь другую форму окон и обновленные верхние этажи, а также новую крышу.



Так будет выглядеть здание после реконструкции / Фото Marte Architekten

После перестройки в здании планируют расположить полицейский участок.

Это будет лучшее использование (здания – 24 канал). Почему? Потому что полиция защищает основополагающие права и свободы,

– сказал министр внутренних дел Карл Негаммер на пресс-конференции.

Сегодня на тротуаре перед домом стоит камень с надписью "Фашизм – никогда снова. В память о миллионах погибших". Имя Гитлера здесь не упоминается.



Камень перед домом / Фото M. Röder

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Семья диктатора уехала из Браунау, когда Адольфу было 3 года.