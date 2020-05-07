Бамбуковые бетонные стены: на Бали построили отель с номерами-туннелями – фото

На острове Бали в Индонезии построили отель с бетонными стенами. Особенностью здания является использование бамбукового дерева для опалубки, в результате стены получили неповторимый внешний вид.

14-комнатный курорт на северном побережье Бали, расположенный вдали от шумных туристических мест на юге, пишет Dezeen.

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Отель "Тинг-Бали" от архитектора Ника Брансдона разработан в сотрудничестве с местной архитектурной студией Manguning. Номера спроектированы как коридоры, которые направляют взгляд на впечатляющие виды джунглей в одном направлении и океан – в другом.



Каждый номер очень узкий, но длинный / фото: Dezeen

Каждый номер имеет собственный бассейн. Спальня и жилая площадь расположены на разных концах "тоннеля", а душевая кабина – круглое пространство в центре плана.



Мебель внутри выполнена из дерева / фото: Dezeen

Бамбук решили использовать в качестве опалубки, так как он распространен в Индонезии. Стены возвели из бетона потому, что именно этот строительный материал самый популярный на Бали.



К отелю ведут бетонные лестницы / фото: Dezeen

В результате бамбук предал стенам изогнутую структуру, которая помогла отелю слиться с окружающей природой.



Стены с одной стороны гладкие / фото: Dezeen

В тропическом климате стена требует постоянного обслуживания. В результате материал будет проветриваться, усиливая характер архитектуры и места.

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Разработчик надеется, что проект может предложить что-то новое для туристов благодаря более отдаленному расположению.