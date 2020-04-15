Бамбуковый фасад: в Индии построили необычный частный дом для семейной пары – фото
Дом, который расположен недалеко от столицы Индии, строили с мыслью об окружающей среде. Владельцы хотели получить тихое и экологическое жилье, которое бы располагалось за пределами шумного города.
Важное отличие этого домика от обычных резиденций – это упрощенный и минималистичный интерьер резиденции. Архитекторы использовали корни деревьев и отработанную древесину с пилорам как мебель, пишет Archdaily.
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Индия в последнее время столкнулась с проблемой недостаточного количества древесины, что побудило Тару Пиллай и ее мужа Срикумара использовать остатки с местной пилорамы в роли мебели для дома.
Грубые куски деревьев получили новую жизнь / фото: Archdaily
Также вместо традиционных материалов, используемых при отделке фасада домов, пара захотела использовать бамбук. С ним возникли проблемы, ведь бамбук со временем ссыхается и становится нестабильным.
Фасад дома поддерживает входную лестницу / фото: Archdaily
Именно поэтому бамбук перед монтажом пронзили стальными прутьями. В результате фасад дома может даже поддерживать лестницу, ведущую внутрь.
Такой дом не только поощряет вторичное использование ресурсов планеты, но и добавляет красоты резиденции. Использование лома и преобразование его в нечто эффектное вполне возможно,
– заявили владельцы резиденции.
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В интерьере резиденции большинство элементов декора сделаны из лома или мусора/ фото: Archdaily