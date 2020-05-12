Башня-микрорайон: в Китае построят пару небоскребов, которые станут "сжатым городом" – фото

Архитектурная компания OMA построит в городе Шэньчжэнь, что в Китае, глобальный торговый центр, который должен стать прототипом автономного "сжатого города". Проект состоит из двух соединенных между собой башен, где будет все необходимое для комфортной жизни.

Общая площадь всех поверхностей комплекса составляет 360 тысяч квадратных метров, пишет Archdaily.

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По замыслу авторов проекта, новые башни бросят вызов привычным для нас урбанистическим разделениям на районы и микрорайоны. Срок завершения строительства – 2024 год.



Так выглядит визуализация проекта / фото: Archdaily

Дом расположится на пересечении двух главных дорог, трех линий метрополитена и автобусного терминала.



Внутри разместят все необходимое / фото: Archdaily

Башни будут соединены между собой мостом, а внизу разместят пристройку в виде куба, нависающую над землей и визуально объединяющую здания.



Архитекторы акцентируют внимание на двух элементах / фото: Archdaily

Террасы на крыше и фасаде будут служить общественным парком для жителей.

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Трехмерная башня образует публичную платформу и смотровую площадку. Кроме того, "гибкость" небесного моста позволит здесь размещать сады, художественные инсталляции или мероприятия.