Итальянские архитекторы Массимо Гнокчи и Паоло Данеси спроектировали "Mountain Refuge". Это сборный микро-дом из фанеры. Такая конструкция является современной и очень уютной, а ее размеры всего 12 метров квадратных. Небольшое помещение планируют использовать в горах, чтобы "обеспечить людям связь с природой".

Фасад домике пропитанный дегтем, чтобы защитить его от погодных условий, сообщает Dezeen.

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Одна из стен такого сооружения полностью прозрачная, ведь застеклена от пола до потолка – это сделано для того, чтобы максимизировать обзор пейзажей. Минидом имеет достаточно необычную форму, ведь крыша здесь поделена на две части, покосившиеся в разные стороны.



Необычный дизайн делает дом интересным с дизайнерского взгляда / фото Dezeen

Помещение является модульным, поэтому может рассматриваться как самостоятельный домик. Внутри "Mountain Refuge" облицован бледной древесиной, чтобы создать минималистичный, но уютный фон.



Все необходимое здесь вмещается на 12 квадратных метрах / Фото Dezeen

Помещение оборудовано стильным подвесным камином, который соединен с сельскими деревянными табуретами, которые сделаны из пеньков, и удобными мягкими креслами.



Кухня здесь соседствует со спальней / Фото Dezeen

Здесь есть место для миникухни с мойкой и плитой, а также может быть маленькая, но удобная ванная комната с душем.

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Единственная изолированная часть помещения в домике – ванная / Фото Archdaily