Бельгийские дизайнеры создали коллекцию мебели для дома из алюминиевых труб – фото

Дуэт дизайнеров из Бельгии Фиен Мюллер и Ханнес Ван Северен создают мебель из алюминиевых труб. Коллекция состоит из кресла, скамейки и разнообразных шкафов.

О коллекции неординарной мебели пишет Dezeen.

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Используя различные диаметры, дизайнеры разработали способ изготовления мебели путем сварки вместе цельных алюминиевых труб. Они играют как функциональную, так и декоративную роль.



Такая мебель хорошо подойдет для индустриального типа интерьера / фото: Dezeen

Особенность работы заключается в том, что по этому методу трубы не режут на части, а лишь сгибают в нужных местах.



К такой идее дизайнеры дошли случайно / фото: Dezeen

Мы увидели ряд алюминиевых трубок рядом у металлистов. Нас сразу удивила красивая волнистая поверхность и то, как свет на нее отреагировал,

– рассказали Мюллер и Ван Северен.

Из трубок состоят абсолютно все элементы мебели. Даже полки в шкафу полностью состоят из труб.

Два шкафа из коллекции одинакового размера, но состоящие из разного диаметра труб – пять сантиметров и три сантиметра – для создания различных эффектов.

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Сидения кресла изготовлены из 15 труб, а спинка сформирована из трех / фото: Dezeen

Выставка Alltubes была представлена на нынешней ярмарке коллекционного дизайна в Брюсселе, который проходил 5-8 марта.