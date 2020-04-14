Белый Титаник: фото масштабного здания в центре Сеула, которое напоминает нос корабля

В столице Южной Кореи Сеуле построили высокий небоскреб, который спереди напоминает нос большого корабля. Дом служит многоуровневой автомобильной парковкой.

Ночью это здание похоже на огромную инсталляцию, которая будто плывет между городской архитектурой, пишет Archdaily.

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Здание облицовано алюминием, который окрашен в белый цвет. В фасад встроили окно из поликарбоната, которое показывает автомобили, которые поднимаются и спускаются на стальных подъемниках.



Здание занимает очень маленькую площадь / фото: Archdaily

Мы создали эту стоянку, чтобы жители не забывали об истории этого места,

– рассказали представители архитектурной компании.



Обратная сторона здания напоминает белый прямоугольник / фото: Archdaily

Огромный паркинг построен еще 20 лет назад, и стоит на одной из центральных улиц Сеула. которая имеет название университета Хонгик.

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Автомобили здесь загружаются на специальные платформы / фото: Archdaily

Дизайн корпуса имеет символический характер, ведь эта часть города долгое время была местом парома на реке Хань.