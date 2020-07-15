Бесконечность не предел: огромная экологическая школа из Индии с велодорожкой на крыше – фото
Индусская студия архитектуры Nudes разработала школу в городе Пуна, которая покрыта растениями и увенчана велосипедной дорожкой в форме символа бесконечности. Здание состоит из двух цилиндрических башен, которые обернуты зеленью.
В 32 метрах на самой высокой точке школы будет размещена большая аудитория, сообщает Dezeen.
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Ступенчатые балконы, полностью покрытые растениями, создали вертикальный лес вверх по фасаду.
Школа имеет форму знака бесконечности / Фото Dezeen
Пуна (город, где построили школу) расположен примерно в 3 часах дороги от Мумбаи, и город стал свидетелем резкой урбанизации в последнее десятилетие,
– рассказал один из архитекторов.
Фасад полностью состоит из бетонных балконов / Фото Dezeen
Занятия в "лесной школе" позволяют детям находиться ближе к природе и одновременно научиться заботиться о растениях. У здания есть шансы победить на экологическом конкурсе в Индии.
Детей здесь учат экологическим инициативам / Фото Dezeen
Также зелень позволит улучшить экологический фон города, который страдает от загрязненного воздуха. Кроме велосипедной дорожки на крыше школы, на уровне подвала предлагают разместить бассейн и теннисные корты.
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Теннисные корты разместят в подвале / Фото Dezeen
Из-за пандемии коронавируса строительство начнется в 2021 году.