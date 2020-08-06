Компания LEV Development недавно открыла новый офис во Львове. Интерьер получился светлым и открытым для покупателей, а также стал комфортной средой для работников. Открытые бетонные конструкции, деревянные элементы и большие стеклянные витрины добавляют лаконичности и прозрачности внутри. Больше о новом офисе девелоперской компании LEV Development – читайте в материале.

Над открытым и светлым интерьером работала известная дизайнерская компания SAVYTSKYY design, сообщает Дом 24.

Читайте также: Стиль эко и деревянные скульптуры: как выглядит новый парк во Львове – фото

Концепция офиса



В офис можно прийти на консультацию / Фото LEV Development

Через интерьер офиса компания стремится показать, что LEV Development нечего скрывать от своих клиентов.

Так, открытые бетонные конструкции и потолки акцентируют внимание на качестве выполнения работ еще на начальных этапах строительства, а большие стеклянные витрины символизируют открытость работы всех работников компании.

Функциональная сторона



Офис получился прозрачным и уютным / Фото LEV Development

Проект сделан для обеспечения всех функциональных потребностей офиса. Здесь созданы большие просторные кабинеты для сотрудников, удобная и атмосферная переговорная комната и две переговорные комнаты для больших совещаний.



Одна из переговорных комнат / Фото LEV Development

Кроме того, офис предложит кафе, которое будет работать как кухня для сотрудников и как кафетерий для жильцов дома ЖК OBRIY.

Как выглядит кафе? Это стильное, светлое, современное и легкое пространство, которое будто создано для утреннего кофе. В интерьере использованы деревянные панели, мягкая мебель, строгий бетон, и насыщенный зеленый цвет в зоне барной стойки.



Кафе получило свой дизайн от студии SAVYTSKYY design / Фото LEV Development

Интерьер офиса

В интерьерных решениях царят 3 важнейшие идеи: лаконичность, прозрачность, уют. Целью дизайнеров было оставить бетон, открыть все инженерные коммуникации, поставить большие прозрачные стеклянные перегородки.



Бетон подчеркивает качество строительства / Фото LEV Development

К слову: Квартира для перепродажи: полезные советы, и почему это удачная идея

Впрочем, чтобы добавить домашней атмосферы, здесь использованы деревянные панели, много текстиля (шторы, удобные мягкие кресла, комфортные диваны), а в офисах сотрудников на полу ковровое покрытие – все для создания комфортной акустической среды. Также интерьер наполнен зеленью.



Кафе получилось довольно светлым / Фото LEV Development

Расположение офиса: Офис и отдел продаж расположены на первом этаже ЖК OBRIY во Львове на улице Малоголосковской, 30.