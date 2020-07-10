На электростанции Яншпупу, недалеко от Шанхая, обустроили современное общественное пространство. Для этого использовали бетонные конструкции бывших очистных сооружений для сточных вод станции. Сегодня здесь общественные уборные, кафе, столовая, и просто место для отдыха.

Электростанцию закрыли еще в декабре 2010, ведь ей к тому времени исполнилось 100 лет, сообщает Archdaily.

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Уже через 5 лет после закрытия часть электростанции решили отдать под общественное пространство.



Так выглядела постройка перед началом работ / Фото Archdaily

Когда мы приехали на площадку впервые, основная структура двух бассейнов от очистных сооружений все еще была нетронутой, лишь внутреннее оборудование приходило в упадок, а также земля, огражденная годами, была в неудовлетворительном состоянии,

– рассказал один из архитекторов.



А так пространство выглядит сегодня​ / Фото Archdaily

Две установки для резервуаров с водой стоят подальше от самой электростанции – посреди поля. Именно здесь архитекторы намеревались превратить старые сооружения на место для отдыха с навесом и прекрасным видом.

Крышу здания накрыли металлической кровлей / Фото Archdaily

Опоры, которые поддерживали монументальную крышу, пришлось снести, однако сам крышу решили оставить. Интересно, что скамейки были частью старого очистного бассейна, поэтому их просто отполировали и обустроили деревянные сиденья.

Ночью крышу освещают​ / Фото Archdaily

В самом центре здания высадили дерево, а часть пространства залита водой, чтобы напоминать посетителям о первоочередном назначении этого бассейна.



Бассейны обустроены по краям здания​ / Фото Archdaily

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Функциональные пространства делятся на два типа: первый – прозрачная зона, огражденная стеклянной завесой, другая – закрытая, огороженная бетонными перегородками.