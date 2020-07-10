Бетон и стекло: в Китае переделали старые очистные сооружения на общественные пространства
На электростанции Яншпупу, недалеко от Шанхая, обустроили современное общественное пространство. Для этого использовали бетонные конструкции бывших очистных сооружений для сточных вод станции. Сегодня здесь общественные уборные, кафе, столовая, и просто место для отдыха.
Электростанцию закрыли еще в декабре 2010, ведь ей к тому времени исполнилось 100 лет, сообщает Archdaily.
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Уже через 5 лет после закрытия часть электростанции решили отдать под общественное пространство.
Так выглядела постройка перед началом работ / Фото Archdaily
Когда мы приехали на площадку впервые, основная структура двух бассейнов от очистных сооружений все еще была нетронутой, лишь внутреннее оборудование приходило в упадок, а также земля, огражденная годами, была в неудовлетворительном состоянии,
– рассказал один из архитекторов.
А так пространство выглядит сегодня / Фото Archdaily
Две установки для резервуаров с водой стоят подальше от самой электростанции – посреди поля. Именно здесь архитекторы намеревались превратить старые сооружения на место для отдыха с навесом и прекрасным видом.
Крышу здания накрыли металлической кровлей / Фото Archdaily
Опоры, которые поддерживали монументальную крышу, пришлось снести, однако сам крышу решили оставить. Интересно, что скамейки были частью старого очистного бассейна, поэтому их просто отполировали и обустроили деревянные сиденья.
Ночью крышу освещают / Фото Archdaily
В самом центре здания высадили дерево, а часть пространства залита водой, чтобы напоминать посетителям о первоочередном назначении этого бассейна.
Бассейны обустроены по краям здания / Фото Archdaily
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Функциональные пространства делятся на два типа: первый – прозрачная зона, огражденная стеклянной завесой, другая – закрытая, огороженная бетонными перегородками.