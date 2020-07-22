JKMM Architects – победители конкурса дизайна на расширение Национального музея Финляндии. Проект планируется завершить и открыть до 2025 года. Ранее власти страны анонсировала выделение средств на строительство нового музея, чтобы поддержать культурную сферу, которая пострадала от карантина. Деньги выделили из "коронавирусного" фонда.

Конкурс на разработку проекта в Финляндии объявили еще в начале июня, сообщает Archdaily.

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Новая разработка предусматривает увеличение площади музея на 6 300 квадратных метров, а также создает новый вход, который будет иметь форму огромного бетонного диска. Также здесь появятся выставочные площади, мастерские и ресторан прямо в саду.

Сверху пристройка напоминает большой каменный диск / Фото Archdaily

Нынешний музей расположен в Хельсинки, является сооружением начала XIX века и одним из самых выдающихся в стране.

Так будет выглядеть сооружение внутри / Фото Archdaily

Именно с уважением к зданию и саду, новый проект предлагает пристройку, которая "настолько простая, геометрическая и равнозначная по своей форме, что имеет мгновенную универсальную привлекательность".

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Так будет выглядеть вход в музей / Фото Archdaily