Без колючей проволоки: в Испании избавляются от гнетущего ощущения в архитектуре тюрем – фото
Тюрьма – это учреждение, на архитектурные особенности которого принято не обращать внимания даже среди участников сообщества архитекторов. Очевидно, что пенитенциарные учреждения имеют определенные особенности в архитектуре. Однако в Испании полагают, что сам принцип организации тюрем надо переосмысливать. И даже имеют для этого план. Больше – читайте в материале.
Заказчиком переформатирования бывших тюрем является правительство Испании, сообщает Archdaily.
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Учитывая очень строгие программные требования, архитекторы долго работали над формированием связи между утилитарным и концептуальным.
Территория вокруг хорошо охраняется / Фото Archdaily
На территории тюрьмы в Эль-Катлар попытаются построить "не гнетущую среду" и ввести максимальное количество векторов связи с внешним миром. Здесь должно появиться открытое пространство, которое является центральным как формально, так и концептуально.
Сама территория получит много света, а заключенные смогут видеть окружающий лес / Фото Archdaily
Мы стремились выйти за рамки традиционной современной тюремной архитектуры, создав новые современные сооружения. Территория будет огромной, а здания будут иметь низкую этажность,
– рассказал один из архитекторов.
Стены тюрьмы теперь получают много света / Фото Archdaily
Через создание большого внутреннего дворика, архитекторы избежали необходимости делать большие заборы, ведь ограждением служит само сооружение тюрьмы, которое является непрерывным, и окружает весь периметр.
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