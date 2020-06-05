Частный дом во Вьетнаме построили, основываясь на 4 правилах. Постройка должна быть возведена без металла и стекла, а также без кирпича, в ней не должно быть кондиционеров и плитки. Экологическое жилье должно максимально стереть разделение между людьми и природой.

Помещение расположено в селе, а его владельцем стал местный фермер, пишет Archdaily.

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Усадьба расположена недалеко от города Дананг, на озере Хойхе. Владелец надеется возродить заброшенные сельскохозяйственные угодья и использовать дом как основное место для проживания.



Жилье расположено далеко от цивилизации / Фото Archdaily

4 базовых правила, по которым строили жилье

Без металла и стекла

В доме нет металлических элементов, а вместо стекол в окнах сделана бамбуковая шторка. Хоть конструкция и открыта, система жалюзи сохраняет конфиденциальность и безопасность для дома.

Без кондиционеров

Из-за особенностей местного климата все дома имеют систему автоматического кондиционирования. В этом помещении из-за его "открытости" нет нужды в кондиционерах.



Дом на берегу озера / Фото Archdaily

Без кирпича

Стены полностью изготовлены из бамбука и грубого цемента. Также внизу сделан бетонный блок, который разработан как опорная платформа для основной конструкции.

Без керамической плитки

Во время строительства использовали только материалы из натурального камня, дерево и бамбук, что создает ощущение близости к природе и гармонии в интерьере дома.



Также в доме есть терраса с видом на озеро / Фото Archdaily

Крыша здесь сделана из соломы, а снаружи дом отделан толстыми бамбуковыми бревнами. Само здание разделено на две основные зоны.

На первом этаже располагается винный погреб, сауна и кухня с открытым обеденным столом. Также здесь много зеленых насаждений, которые расположены на лестнице и кухне.



Вместо дверей в доме бамбук / Фото Archdaily

Вторая функциональная зона расположена наверху – здесь есть две спальни с простой сельской мебелью, характерной для этого региона.

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