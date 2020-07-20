Библиотека в доменной печи: в Китае большой металлургический завод превращают в музей – фото
В одном из районов китайской столицы Пекина (Бейджин) старый металлургический завод плавно превращают в музей. Завод прекратил функционировать еще в 2008 году, а сегодня доменная печь предстала перед китайцами в новой фигуре. Смотрите больше фото переработанного металлургического завода из Китая в материале.
Общая площадь завода 18 425 квадратных метров, в том числе 6 477 квадратных метров – сама доменная печь и 7 739 квадратных метров для вспомогательного здания, сообщает Archdaily.
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Под заводом располагается большой бассейн с водой для охлаждения оборудования. Сегодня его переделали в автомобильный паркинг на 900 мест.
Новый музей расположится в промышленной части китайской столицы / Фото Archdaily
В павильонах нового музея разместят временный большой выставочный зал, места для продажи сувениров, и рестораны.
Внешний вид завода долгое время приводили в порядок / Фото Archdaily
В корпусе самой доменной печи установлены постоянный выставочный зал, временный выставочный зал и специальная библиотека. Кроме того, полукрытый выставочный зал доменной печи на платформе – это выставочное пространство, которое полно промышленной атмосферы.
Доменная печь сохранила свой шершавый дизайн / Фото Archdaily
Посетители, по замыслу, должны оценить единение природы и промышленности.
Таким образом доменная печь превращается из простой стальной конструкции в гигантском закрытом парке на открытое пространство, которое приветствует публику. Это историческая промышленная архитектура, а также святое пространство, которое интерпретирует сочетание современного искусства и промыслов наследия,
– рассказывают проектанты.
Большинство переходов освещены яркими цветами / Фото Archdaily
Между выставочными залами инженеры предусмотрели многокаскадные лестницы, а наверх доменной печи можно выйти с помощью старых лестниц, которые использовались работниками завода.
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