Известная архитектурная компания MVRDV представила проект реновации одного из центральных кварталов немецкого города Карлсруэ. Вдохновленные древней историей города, архитекторы решили добавить больше зелени в центр, и установить здесь современную инсталляцию.

Главным украшением здесь станет "блестящая тарелка" рядом с центральной площадью города, пишет Archdaily.

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Дело в том, что во время своего развития, Карлсруэ рос вокруг дворца и город поделился на две части. Здесь появился плотно забитый центр с южной стороны, и зеленым городом парков и лесов на севере.

В центре образовалась огромная площадь / Фото Archdaily

Однако между этими частями образовался пробел, который городские чиновники решили заполнить. Поэтому MVRDV предложил генеральный план, который размывает разделение между частями города и добавляет зелени на юге.

Именно поэтому здесь появится общественное пространство и офисы / Фото Archdaily

Привлекая общественность к каждому шагу, проект предусматривает строительство офисного помещения, а также создание озелененной площади и большой "тарелки", на крыше которой тоже посадят деревья. Создавая на крыше городской парк, компания также экономит место на площади.

Крыша здесь застеклена и обсажена деревьями / Фото Archdaily

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Также с крыши инсталляции хорошо виден весь центр Карлсруэ.

По словам разработчиков, у города уникальный характер, поэтому проект разработали довольно быстро / Фото Archdaily