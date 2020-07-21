В ответ на пандемию COVID-19 архитектурная студия SPACECUBE разработала больницу из контейнеров. Такое помещение будет содержать необходимое больничное оборудование и собирается всего за 15 часов. Больше о новой разработке – читайте в материале.

Первую такую разработку планируют поставить в Мельбурне, что в Австралии, сообщает Archdaily.

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Такая больница призвана помогать справиться стационарным заведениям с наплывом пациентов. Модульную больницу разработали несколько недель назад, но архитекторы приняли к сведению замечания медиков и дорабатывали свою разработку.

Больница не занимает много места / Фото Archdaily

После завершения всех процедур фирма всего за 15 часов установила двухэтажное сооружение из металлических контейнеров, а сегодня здесь устанавливают необходимое медицинское оборудование.

Палаты готовы к использованию / Фото Archdaily

Уникальную модульную систему SPACECUBE можно легко переоборудовать разными способами, чтобы оперативно реагировать на вспышки разного рода болезней.



Так выглядит палата в полной комплектации / Фото Archdaily

Больница состоит из 25 отдельных контейнеров, которые вместе дают площадь в 360 квадратных метров. Сооружение вмещает шесть палат для реанимации, сестринскую и врачебную комнату.

Процесс строительства занимает всего несколько часов / Фото Archdaily

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В архитектурной фирме надеются, что эта разработка станет популярной по всему миру.