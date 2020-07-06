Больница-парк: в Китае построят инновационный реабилитационный центр – невероятные фото
Архитектор Стефано Боэри выиграл конкурс на строительство крупнейшего по размерам и наиболее инновационного реабилитационного центра во всем Китае. Проект раскинется на огромной площади, и создаст "набор зеленых террас, совмещающих природу и архитектуру". На строительство здания уйдет примерно 3 года.
Реабилитационный центр планируют возводить в Женьшене, ведь именно этот город является одним из центров наиболее развитого региона страны – юго-восточного, пишет Archdaily.
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По словам разработчиков новое здание будет отлично интегрировано в городскую архитектуру.
Архитектор пока что не представил фото интерьеров / Фото Archdaily
Реализовывать проект планируется рядом с городским парком, чтобы пациенты имели доступ к зеленым зонам за пределами помещения. Новый центр должен стать временным или постоянным домом для людей с инвалидностью в возрасте от 16 до 60 лет.
Так будет выглядеть центр с улицы/ Фото Archdaily
Наш проект открывает новый взгляд на архитектуру больших реабилитационных центров. Ведь здание будет полностью инклюзивным и предлагать свободный доступ к зеленым насаждениям,
– рассказал главный архитектор центра Стефано Боэри.
Общественный парк будет соседом нового центра/ Фото Archdaily
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Проект пока в стадии разработки. Известно, что реабилитационный центр будет предлагать широкий спектр услуг. Реабилитация, обучение, развлекательные и культурные мероприятия, образование, рабочие места и даже музей – все это будет доступно для пациентов.