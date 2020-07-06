Архитектор Стефано Боэри выиграл конкурс на строительство крупнейшего по размерам и наиболее инновационного реабилитационного центра во всем Китае. Проект раскинется на огромной площади, и создаст "набор зеленых террас, совмещающих природу и архитектуру". На строительство здания уйдет примерно 3 года.

Реабилитационный центр планируют возводить в Женьшене, ведь именно этот город является одним из центров наиболее развитого региона страны – юго-восточного, пишет Archdaily.

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По словам разработчиков новое здание будет отлично интегрировано в городскую архитектуру.



Архитектор пока что не представил фото интерьеров​ / Фото Archdaily

Реализовывать проект планируется рядом с городским парком, чтобы пациенты имели доступ к зеленым зонам за пределами помещения. Новый центр должен стать временным или постоянным домом для людей с инвалидностью в возрасте от 16 до 60 лет.



Так будет выглядеть центр с улицы/ Фото Archdaily

Наш проект открывает новый взгляд на архитектуру больших реабилитационных центров. Ведь здание будет полностью инклюзивным и предлагать свободный доступ к зеленым насаждениям,

– рассказал главный архитектор центра Стефано Боэри.



Общественный парк будет соседом нового центра/ Фото Archdaily

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Проект пока в стадии разработки. Известно, что реабилитационный центр будет предлагать широкий спектр услуг. Реабилитация, обучение, развлекательные и культурные мероприятия, образование, рабочие места и даже музей – все это будет доступно для пациентов.