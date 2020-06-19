Дом Hale Lana является проектом, который выдвигает идею райского жилья на новый уровень. Этот семейный домик на Большом острове Гавайи внешне напоминает группу павильонов, которые связаны общим деревянным полом и рядом садов. Здание будто "нависает" над полями и густыми садами. Также вся площадь вокруг дома озеленена.

Помещение занимает место между густо озелененной территорией и великолепным видом на океан, сообщает Archdaily. Похоже: Открытый дом: в Мексике построили райское жилище посреди пальм – фото Всего площадь помещения составляет почти 1 600 квадратных метров. Конечной целью дизайна было максимизировать связь с гавайским климатом и ландшафтом.

Дом является довольно прозрачным / Фото Archdaily Основной дом обрамлен прозрачными оконными стенами. Классической формы крыши создают навесы, под которыми обустроены террасы. Их можно регулировать, что позволяет таким образом устанавливать разные степени приватности.

На территории двора расположен большой бассейн / Фото Archdaily Мебель и элементы интерьера оформлены на заказ и дополняют архитектуру с тонкими гавайскими мотивами. Читайте также: Горное строительство: в Китае соединили 5 домов и превратили их в отель – фото

Длинные крыши позволяют террасам оставаться сухими / Фото Archdaily