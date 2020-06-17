Архитектурная фирма Fenwick-Iribarren обнародовала видео и фото еще одного из стадионов, которые сводят в Катаре к Чемпионату мира по футболу 2020 года. Новая арена построена в столице страны и вмещает более 45 тысяч зрителей, а внешне напоминает бриллиант.

Education City Stadium – официальное название будущего стадиона, который располагается в окружении лучших университетов столицы Катара – Дохи, сообщает Dezeen.

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"Образовательный" стадион является одним из 8 площадок, которые будут принимать мировое первенство уже через два года. Фасад арены изготовлен из треугольных элементов, которые формируют арабскую архитектуру и призваны отражать сильный солнечный свет страны.

Пластины должны защищать зрителей от палящего солнца / Фото Dezeen

Как и алмазы, дизайн стадиона символизирует качество, долговечность и устойчивость – и должен стать бесценным для будущего страны,

– рассказал представитель комитета Катара по вопросам наследства.

Сиденья здесь окрашены в зелено-белые цвета / Фото Dezeen

Стадион расположен вблизи метро в Дохе и оборудован светодиодным освещением. Строили его из материалов с низкой токсичностью, и на 29 процентов из вторичных материалов.

Так арена будет выглядеть ночью / Фото Dezeen

После проведения чемпионата половину мест планируют демонтировать и передать стадион в управление студенческому городку.

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Смотрите видеопрезентацию стадиона в Катаре: