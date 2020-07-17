Будто покрытый чешуей – впечатляющий фасад коттеджа в Сингапуре: фото и макет
Расположенный в микрорайоне плотной застройки, дом создан для обеспечения визуальной конфиденциальности жильцов с помощью озеленения, чтобы обеспечить комфорт для жителей.
Двойной фасад помогает регулировать температуру внутри дома. Он также разработан с возможностью полностью открытых раздвижных дверей для поперечной вентиляции и полуоткрытых вариантов открытия, пишет издание Archdaily.
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Степень перфорации контролируется размерами отверстий, они расположены под разным углом.
Архитектурный план коттеджа в Сингапуре / Фото Archdaily
Тепловая нагрузка и кондиционирование дома минимизировано, а охлаждение осуществляется с помощью поперечной вентиляции.
Отверстия в фасаде отвечают за вентиляцию / Фото Archdaily
Интерьер дома состоит из серии пропорциональных жилых помещений. На первом этаже гостиная и столовая – они переходят в сад и бассейн.
Спальня выглядит довольно минималистично / Фото Archdaily
Семейный номер на втором этаже превращается в гостевую гостиную, а коридоры становятся библиотеками. Есть терраса на крыше с панорамным видом на окрестности.
Лестница ведет на террасу / Фото Archdaily
Дизайнеры уверены, что такой "зеленый" и экологичный дом может изменить представление людей о грамотном использовании невозобновляемых ресурсов Земли.
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