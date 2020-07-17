Расположенный в микрорайоне плотной застройки, дом создан для обеспечения визуальной конфиденциальности жильцов с помощью озеленения, чтобы обеспечить комфорт для жителей.

Двойной фасад помогает регулировать температуру внутри дома. Он также разработан с возможностью полностью открытых раздвижных дверей для поперечной вентиляции и полуоткрытых вариантов открытия, пишет издание Archdaily.

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Степень перфорации контролируется размерами отверстий, они расположены под разным углом.

Архитектурный план коттеджа в Сингапуре / Фото Archdaily

Тепловая нагрузка и кондиционирование дома минимизировано, а охлаждение осуществляется с помощью поперечной вентиляции.

Отверстия в фасаде отвечают за вентиляцию / Фото Archdaily

Интерьер дома состоит из серии пропорциональных жилых помещений. На первом этаже гостиная и столовая – они переходят в сад и бассейн.

Спальня выглядит довольно минималистично / Фото Archdaily

Семейный номер на втором этаже превращается в гостевую гостиную, а коридоры становятся библиотеками. Есть терраса на крыше с панорамным видом на окрестности.

Лестница ведет на террасу / Фото Archdaily

Дизайнеры уверены, что такой "зеленый" и экологичный дом может изменить представление людей о грамотном использовании невозобновляемых ресурсов Земли.

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