Один из авторов известного архитектурного издания Archdaily объясняет как глобальное потепление повлияет на строительство частных зданий на примере квартир, расположенных в зонах возможного подтопления. В зданиях на берегу океана вход на первый этаж может располагаться не ниже 4,8 метра.

В прибрежных территориях штата Массачусетс действует специальный закон, по которому дома должны быть приспособлены к возможным наводнениям, пишет Archdaily.

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Дома в таких зонах стоят на опорах или высоких стенах из бетонного фундамента, независимо от своего дизайна.



Жилой этаж дома не может быть ниже 1 метра от земли / Фото Archdaily

Требование высоты варьируется от региона к региону и даже от района к микрорайону. Мой собственный дом сейчас находится в относительно высокой зоне риска подтопления,

– рассказывает один из авторов.



Приподнятые дома обеспечивают также хорошую вентиляцию / Фото Archdaily

Ограничения в штате Массачусетс варьируются в зависимости от близости к океану. Так, высота первого этажа может колебаться от 1 до 5 метров. Такие ограничения пересматривают каждый год, ведь риск подтопления постоянно растет.

Такие здания не являются новинкой для страны, ведь похожие проекты делали еще в эпоху рабовладения на Юге США.



Глобальное потепление может кардинально изменить представление о строительстве / Фото Archdaily

Как и все хорошие дизайнерские решения, они отвечали на несколько потребностей. Кроме случайных требований по защите от влаги или наводнений, погода была жаркой и влажной большую часть года, поэтому было целесообразно поднять первый этаж и открыть его для перекрестной вентиляции.



Ранее дом стоял далеко от водоема / Фото Archdaily

Нижний этаж чаще всего был кухней или служебными помещениями. Решение было и практичным и красивым. Однако, в сегодняшних условиях люди не успевают приспосабливаться к новым требованиям и просто поднимают собственные дома на столбах.

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Нижнюю часть дома целесообразно было бы использовать в качестве гаража для лодки, ведь в этой местности большинство владельцев имеют свои лодки.