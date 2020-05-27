Бухгалтерия, ногтевой салон и офис – как все соединилось в дизайне дома в Японии: фото

Этот проект реконструкции имеет целью превратить старый дом в офисное помещение. Офис предназначен для налогового бухгалтера. Магазин – салон ногтевого сервиса. Эти три помещения нужно было сделать с отдельными входами, что было трудно в маленьком доме.

Для решения этой ситуации к передней части существующего здания добавили новую конструкцию, которая объединяет все три жилых дома, пишет издание Archdaily.

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Новое здание имеет пустоту, которая является полупрозрачной внешней стеной и поэтому заполнена мягким и естественным светом. Причина, почему авторы сосредоточились на "яркости", обусловлены местным тусклым климатом. На этом участке преимущественно облачно, часто дождливо, поэтому солнечного света достаточно мало.



Освещение дома напоминает фонарик / фото: Archdaily

Потолок наклонен, чтобы работать, как отражатель при рассеянном свете. Есть прозрачные неподвижные акриловые плиты, которые разделяют тепловую среду первого и второго этажа, позволяя проникать свету. Старый подоконник, расположенный на втором этаже, использовали как перила.



Дизайн внутри выглядит вполне футуристично / фото: Archdaily

Ночью полупрозрачный фасад похож на фонарь, что очень часто используют во время ежегодных фестивалей в этом регионе.