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Бункер с морской панорамой: фото бетонных комнат старого пансионата

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Бетонные дома вокруг обсадили зеленью / Dezeen

В Южной Корее на берегу Желтого моря в старых бетонных комнатах, которые наполовину погружены в песчаные дюны, обустроили пансион. Проект назвали "Horizon Earth House".

Владелица домов планирует размещать в бетонных комнатах гостей со всей Южной Кореи, пишет Dezeen.

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Здания имеют форму куба. Они оборудованы столовой, и спальнями, вид из которых выходит на море сквозь стеклянные двери. Такой проект спасает береговую линию от разрушения, рассказывают в архитектурной компании.


Домики с высоты птичьего полета / фото: Dezeen

Способ развития морского побережья, который присущ Кореи, разрушил естественную береговую линию, а этот проект взамен предлагает "лекарства" для пляжей,
– рассказал представитель BCHO Architects.


Бетонные конструкции здесь построены довольно давно / фото: Dezeen

Вокруг комнат специально высадили большое количество зелени, а из спальни бетонные лестницы ведут на крышу комнаты, где также обустроены террасы.


В комнатах сделаны большие стеклянные панорамы / фото: Dezeen

С северной стороны расположены затонувшие дворы, разделенными деревянными экранами и видом из окон на соседние блоки.

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Первое что вы увидите, проснувшись здесь – море / фото: Dezeen

Крыльцо сделано из бетонной кровли и увенчано гофрированной металлической крышей.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Дом Инновации строительства Южная Корея Строительство
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