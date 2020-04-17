Бункер с морской панорамой: фото бетонных комнат старого пансионата

В Южной Корее на берегу Желтого моря в старых бетонных комнатах, которые наполовину погружены в песчаные дюны, обустроили пансион. Проект назвали "Horizon Earth House".

Владелица домов планирует размещать в бетонных комнатах гостей со всей Южной Кореи, пишет Dezeen.

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Здания имеют форму куба. Они оборудованы столовой, и спальнями, вид из которых выходит на море сквозь стеклянные двери. Такой проект спасает береговую линию от разрушения, рассказывают в архитектурной компании.



Домики с высоты птичьего полета / фото: Dezeen

Способ развития морского побережья, который присущ Кореи, разрушил естественную береговую линию, а этот проект взамен предлагает "лекарства" для пляжей,

– рассказал представитель BCHO Architects.



Бетонные конструкции здесь построены довольно давно / фото: Dezeen

Вокруг комнат специально высадили большое количество зелени, а из спальни бетонные лестницы ведут на крышу комнаты, где также обустроены террасы.



В комнатах сделаны большие стеклянные панорамы / фото: Dezeen

С северной стороны расположены затонувшие дворы, разделенными деревянными экранами и видом из окон на соседние блоки.

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Первое что вы увидите, проснувшись здесь – море / фото: Dezeen

Крыльцо сделано из бетонной кровли и увенчано гофрированной металлической крышей.