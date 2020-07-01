В центре Львова начинают реставрацию дома на улице Дорошенко. Ему уже больше ста лет, а реставрация будет стоить около 3 миллионов гривен. Основные работы затронут фасад здания, а недавно начали реставрировать шесть скульптур авторства львовского скульптора Петра Войтовича.

О продолжении работ по восстановлению рассказала начальница управления охраны исторической среды ЛГС Лилия Онищенко, сообщает Дом 24.

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Речь идет, в частности, о работах на уровне четвертого этажа. Здесь начали реставрировать шесть скульптур авторства львовского скульптора Петра Войтовича. Это продолжение реставрационных работ, которые начали в прошлом году.



Скульптуры до начала реставрации / Фото Lviv1256

Начинаем работы на фасаде дома на улице Дорошенко, 19, который является памятником архитектуры местного значения. Привет через века от Петра Вийтовича, славного львовского скульптора, который экспериментировал с тогдашними материалами – армированный бетон, романцемент. Теперь видим что выстояло лучше. И авторская подпись,

– рассказала Лилия Онищенко.

Что реставрируют

Фасад дома украшают скульптуры, которые символизируют "войну", "мир", "науку", "искусство", "труд" и "торговлю". Именно они и подвергаются реставрации.



Вход во внутренний дворик дома / Фото: Фотографии старого Львова

В целом работы по реставрации фасада здания продлятся в течение 2019 – 2021 годов. За это время планируют реставрировать цокольный этаж, гладкую и рустованную поверхность стены главного фасада, отремонтировать поврежденные и восстановить утраченные декоративные элементы фасада (карнизов, фронтонов, кронштейнов, маскаронов, розетов), скульптур и балконов.

Историческая справка

Дом на улице Дорошенко, 19 построили в 1909 году по проекту архитектора Владимира Подгородецкого для местного банкира Эдварда Ландау. Здесь раньше было трехэтажное здание, которое было построено еще в 1888 году, а затем разобрано под новое строительство.



Вид дома в середине 70-х годов прошлого века / Фото: Фотографии старого Львова

Архитекторы относят здание к стилю поздний историзм (необарокко). Фасад с богатым лепным убранством, фоагментированный мощными коринфскими полуколоннами над балконной балюстрадой.



Внутренний дворик дома в межвоенный период / Фото из прессы межвоенного периода

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В этом доме всегда располагались различные офисы и магазины, а также три адвокатские конторы. В советское время здание служило помещением для редакции газеты "Львовский Железнодорожник".