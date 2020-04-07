Цены на аренду недвижимости в Украине упали из-за карантина – эксперты

Сейчас на рынке аренды недвижимости идут переговоры между собственниками жилья и существующими арендаторами о снижении цен. О новых договорах речи почти нет – спрос на аренду снизился в пять раз.

В частности в Киеве, по словам риэлторов, большинство потенциальных арендаторов отложили вопрос с жильем до окончания карантина. "Спрос на аренду квартир сильно упал, процентов на 80. Думаю, вопрос аренды квартир люди отложат до конца карантина", – рассказала киевский риелтор, член Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Инна Шкулепова в комментарии finance.ua.

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При этом по уже действующим договорам владельцы жилья сейчас активно идут навстречу арендаторам, снижая стоимость аренды на 15-20%, а то и вдвое.

Если примут чрезвычайное положение, и это будет признано форс-мажором, то, думаю, за аренду платить не придется. Цены пойдут вверх, если это все не скажется на экономике и только после того, как закончится карантин,

– добавила Шкулепова.

Что касается краткосрочной аренды, по данным сервиса посуточной аренды жилья Dobovo, цены упали примерно в три раза, сообщает пресс-служба Опендатабот. Более того, некоторые объекты элитной недвижимости, которая никогда не была в долгосрочной аренде, сейчас сдаются за смешные деньги, чтобы владельцы не теряли как минимум на оплате коммуналки.

"Если к пандемии у нас небольшая квартира на Бассейной (25 кв.м.) сдавалась в среднем за 1200 грн в сутки, то сейчас мы большую часть своего номерного фонда вынуждены были сдать в долгосрочную аренду за 7000-8000 грн в месяц", – говорит Владимир Безлюдный, совладелец компании Partner Guest House.