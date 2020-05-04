Часы с кукушкой: во Вьетнаме построили дом странной формы – фото
Во Вьетнаме построили дом, который архитектурной формой напоминает часы с кукушкой. Дом совмещенный с кофейней и рассчитан на семью из 4 человек. Всего помещение разделено на три зоны.
Три блока отделены функциональными пространствами дома и связаны между собой буферной зоной, которые частично открыты, пишет Archdaily.
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Базовый блок – кафе с садом как зоной внешней среды и внутренним пространством. Во втором блоке, расположены спальни, ванная и гардеробная комната. В другой части блока – гостиная, кухня и столовая.
Так здание выглядит сзади / фото: Archdaily
Тропический климат Вьетнама определяет и стены, которые предлагают буферное пространство, чтобы призвать людей покинуть свои комнаты и объединиться вместе.
Так выглядит буферная зона между блоками дома / фото: Archdaily
Такая инициатива может сделать семейные мероприятия как частными, так и открытыми. Между тем это позволяет ветру проходить через все уголки дома и охлаждать его.
Дизайн выполнен в стиле лофт / фото: Archdaily
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Здание является большим чем кажется / фото: Archdaily