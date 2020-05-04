Часы с кукушкой: во Вьетнаме построили дом странной формы – фото

Во Вьетнаме построили дом, который архитектурной формой напоминает часы с кукушкой. Дом совмещенный с кофейней и рассчитан на семью из 4 человек. Всего помещение разделено на три зоны.

Три блока отделены функциональными пространствами дома и связаны между собой буферной зоной, которые частично открыты, пишет Archdaily.

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Базовый блок – кафе с садом как зоной внешней среды и внутренним пространством. Во втором блоке, расположены спальни, ванная и гардеробная комната. В другой части блока – гостиная, кухня и столовая.



Так здание выглядит сзади / фото: Archdaily

Тропический климат Вьетнама определяет и стены, которые предлагают буферное пространство, чтобы призвать людей покинуть свои комнаты и объединиться вместе.



Так выглядит буферная зона между блоками дома / фото: Archdaily

Такая инициатива может сделать семейные мероприятия как частными, так и открытыми. Между тем это позволяет ветру проходить через все уголки дома и охлаждать его.



Дизайн выполнен в стиле лофт / фото: Archdaily

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