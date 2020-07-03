Коимбаторе – город, в котором расположено здание. Эта местность отличается мягким теплым климатом в течение всего года. Тем не менее здание получилось довольно закрытым и монолитным. Так, фасад здесь состоит из темного гранитного камня, а интерьер отличается своей изысканностью.

Владельцами дома является семейная пара, которая много путешествовала, пишет Archdaily.

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Вообще, корпус здания состоит из двух черных бастионов, которые сделаны из местного гранитного камня. Дело в том, что местный гранит отличается высокой устойчивостью благодаря прямому использованию от места добычи до строительной площадки. К тому же его цена сравнительно невысокая.



Гранит проходил минимальную обработку / Фото Archdaily

Существует мнение, что каменные здания служат дольше, чем здания из других материалов.



Интерьер контрастирует с экстерьером / Фото Archdaily

В этом доме в распоряжении владельцев огромные комнаты и высокие потолки. Ванные комнаты здесь сделаны в белоснежном индийском мраморе, все окна изготовлены из металла на заказ. В целом интерьер в доме довольно изысканный.

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