Чрезмерность останется в прошлом – как изменятся стандарты строительства после пандемии

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика несет потери, что в итоге повлияет на мир дизайна и архитектуры. Изменениям подвергаются как привычные интерьеры, так и экстерьеры. По мнению испанского архитектора Эмилио Туньо, такие изменения первыми почувствуют молодые архитекторы.

Новый вызов должен заставить архитекторов со всего мира выработать технологию, которая доступна всем и является простой и функциональной, пишет Archdaily.

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Небольшой масштаб, минимализм и функциональность – сегодня является работой нового поколения архитекторов. С помощью этих изменений мы можем гарантировать большую концептуальную интенсивность и конструктивную целостность,

– рассказал Эмилио Туньо.



Пример простой и недорогой спальни / фото: Archdaily

Однако не стоит отчаиваться из-за изменений, уверяет архитектор. Ведь меньшие масштабы – это лишь возвращение к тем временам, когда экономия была привычной реальностью для всех.



Так может выглядеть рабочее место в условиях экономии на дизайне / фото: Archdaily

Пандемия только ускорила неустанное притяжение мира дизайна и архитектуры к минимализму, ведь излишество и пышность никогда не были достоянием нашего времени.



Вариант дешевой ванной комнаты / фото: Archdaily

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И, почему бы нет, история написана маленькими произведениями мастеров, которые оказались даже более показательными, чем много больших сооружений,

– отметил архитектор.