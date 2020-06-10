На улице Лайма в Лондоне возведут небоскреб необычной формы. 35-этажная башня имеет зеркальный фасад и ярко выраженные угловые линии. Наклонность помещения необходима для того, чтобы небоскреб не закрывал вид на собор Святого Павла и создавал эффект бесконечного зеркала вместе с соседним зданием.

В общем башня будет иметь 190 метров в высоту, сообщает Archdaily.

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Перед архитекторами стояла задача – не закрывать вид на собор. Среди многих вариантов, которые рассматривались, выбор пал именно на создание башни, которая наклоняется.



Некоторые уже называют башню скальпелем / Фото Archdaily

Внутренние пространства здания отличаются вневременным современным дизайном и детализацией, используя палитру высококачественных природных материалов.



Зеркальный фасад отражает исторические здания / Фото Archdaily

Стеклянные стены от пола до потолка оптимизируют дневное освещение офисных полов и обеспечивают прекрасный вид на Лондон.



Эта улица известна среди горожан / Фото Archdaily

Вестибюль здания разработали в тесном сотрудничестве с каменщиками. А изюминкой интерьера стали четыре каменные рельефные панели – Вудфордские камни, которые представляют классические элементы земли, воздуха, огня и воды.

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Этот барельеф давно стоит на этой улице / Фото Archdaily