Позади главного вокзала Амстердама возведут большой жилой дом из кирпича. Бурый фасад разбавят цветы и растения, а всего здесь создадут 250 объектов для продажи или аренды. Больше о новой экологической разработке вблизи центра Амстердама – читайте в материале.

Brink Tower призван связать районы города Ван дер Пек и Овергукс, сообщает Archdaily.

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План будущей башни предлагает 120 квартир разной площади, 30 таунхаусов для ухода, конференц-зал и многочисленные коммерческие помещения. Большой цокольный этаж вместит кафе и магазины.

Здание будет иметь прямоугольную форму / Фото Archdaily

Террасы и крыши проекта должны стать зелеными зонами, которые, к тому же, будут собирать дождевую воду, которую затем повторно используют для полива растений.

Фасад торговых и нижних этажей засадят цветами / Фото Archdaily

В целом здание будет иметь 28 этажей, и должно решить проблему дефицита жилья для студентов и ученых. Новая башня станет зеленым символом Амстердама и новым для города типом жилых зданий.

Террасы откроют на каждом участке крыши / Фото Archdaily

Разработчики отмечают, что дом предложит тесное взаимодействие между жителями.

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Интерьеры, конечно, сделают минималистическими / Фото Archdaily