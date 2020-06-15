Архитектурная студия Mork-Ulnes Architects разработала полностью деревянный домик, который приподнят над землей на столбах. Здание разработано для местного фермера и его семьи, а пространство под зданием используют как места для ночлега овец.

Проект на 145 квадратных метров решили реализовать в горах Норвегии, пишет Dezeen.

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"Skigard Hytte" состоит из 45 деревянных столбиков, которые обтянуты материалом "Skigard" – это длинные и узкие порезанные бревна дерева, которые норвежскими фермерами используются в качестве ограждения.



Домик является собственностью местного фермера / Фото Dezeen

Само помещение деревянные колонны поднимают на полтора метра вверх от земли, чтобы как можно меньше нарушить ландшафт. К тому же, это позволяет овцам владельца свободно проходить под домом, и даже заночевать здесь.



Деревянный сруб обычно используют в Норвегии в качестве ограждения / Фото Dezeen

По словам архитекторов, владелец хотел использовать только деревянные материалы.

Норвежская культура имеет очень длинную историю, которая связана с древесиной как основным строительным материалом. Это возвращение к кораблям викингов и деревянным церквям, которые продолжают существовать почти 1000 лет со времени их построения,

– рассказали представители компании.



Интерьер здесь тоже полностью деревянный / Фото Dezeen

Кроме облицовки всех поверхностей древесиной, архитекторы решили использовать для кровли природные материалы, а именно почву с травой.



В доме есть также небольшая сауна / Фото Dezeen

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Дом трехкомнатный, плюс внутри есть гостевая комната и сауна. Все детали интерьера здесь изготовлены из дерева, даже стены и пол душа, крышка от унитаза и ручки холодильника.