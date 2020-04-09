Действительно безопасное место: построили детсад с игровой площадкой на крыше – фото

В Португалии построили детсад, где дети смогут играть на крыше. Дети будут иметь пространство на втором этаже в дождливую погоду и открытую игровую площадку в солнечную.

Детсад появился в результате идеи уменьшить количество контактов дошкольников с улицей, и одновременно обеспечить их достаточным количеством свежего воздуха.

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Здания объединили с помощью дерева.



Панорамные окна выходят в сквер / фото: Dezeen

Древесина была выбрана как основной конструкционный и внутренний отделочный материал из-за ее экологичности, теплоизоляции и быстрых темпов строительства,

– рассказали представители архитектурной студии.



Дерево служит основным материалом в строительстве детского сада / фото: Dezeen

Первый этаж детсада имеет большие панорамные окна, которые выходят на зеленую зону. Здесь расположены аудитории и столовая. Стены, которые выходят на улицу, облицованные металлическими пластинами. А с восточной стороны здание имеет только небольшой проем, через который внутрь попадает свет.



С восточной стороны также расположен один из входов внутрь / фото: Dezeen

В южном конце сооружения расположено небольшое пространство для воспитателя.

На верхнем этаже создали многофункциональное пространство, который служит крытой игровой площадкой, спортзалом, пространством для проведения мероприятий.

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Играть на крыше вполне безопасно / фото: Dezeen

Также деревянный настил на втором этаже предоставляет дополнительную игровую зону, а также место для фонарей, освещающих пространство внизу.