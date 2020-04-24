Деревья в окнах: фото пятиугольного жилого дома, который "утонул" в зелени

Из-за экономического роста во вьетнамских городах с каждым годом становится все больше многоэтажек, и все меньше дружественных к окружающей среде поселений. Дом в прибрежном городе Ха Лонг разрушает понятие классической городской архитектуры в стране.

Промышленный, однако прибрежный город расположен в 160 километрах от столицы страны Ханой, пишет Archdaily.

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Жилье расположено на берегу моря и гармонично сосуществует с окружающей средой. Основная концепция дома – создать пространство, где люди могут жить в лесу.



Дом расположен в живописном месте / фото: Archdaily

Дом построен в форме пятиугольника, который имеет пространственные слои внутренних и внешних пространств, наполненных зеленью. Такая композиция создает тени и становится частью двойного фасада, который борется против жаркого тропического климата.



Все лестницы в доме расположены снаружи / фото: Archdaily

Такой простор предлагает жителям новые возможности в повседневной жизни, как, например, обедать внутри или снаружи дома и одновременно чувствовать себя в лесу.



Интерьер выполнен в минималистическом стиле / фото: Archdaily

Стены специально делали суровыми и серыми, ведь они удачно контрастируют с зеленью. Кроме того на крыше высадили несколько десятков растений, что помогло создать территорию в несколько раз большую, чем первоначальную зеленую зону на этом месте.

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Такие дома хорошо подходят для тропического климата / фото: Archdaily

Кроме того, в архитектурной компании, которая выполнила работы, надеются, что подобные проекты появятся и в других странах с тропическим климатом.