Деревянный алмаз в дюнах: фото необычного дома, который затонул в песке на острове – фото
В Нидерландах архитекторы реализовали проект "Дюн-хаус". Здание в форме алмаза стоит полузатопленное в дюнах на северном побережье острова Тершеллинг. Дом имеет необычную форму и интерьер в стиле лофт, а также в нем отсутствует классическая крыша.
Вход в помещение расположен со стороны моря, пишет Archdaily.
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Местный климат будто сам лепил этот деревянный алмаз, который кажется прочным, однако на самом деле он является довольно хрупким,
– рассказал один из разработчиков.
Домик является спиралью "набережной архитектуры", которая полностью выполнена из дерева. В целом дом имеет два уровня с гаражом на первом.
Дом повторяет рельеф земли / Фото Archdaily
Благодаря особенностям дизайна экстерьера, архитекторам удалось привлечь много дневного света внутрь благодаря стеклянным вставкам в кровлю. Также одна из стен сделана полностью из стекла.
Интенсивное использование древесины, применение методов для избежания нежелательных теплопотерь и установки солнечных батарей и камина, который работает на биомассе, делают дом очень экологичным.
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