В Нидерландах архитекторы реализовали проект "Дюн-хаус". Здание в форме алмаза стоит полузатопленное в дюнах на северном побережье острова Тершеллинг. Дом имеет необычную форму и интерьер в стиле лофт, а также в нем отсутствует классическая крыша.

Вход в помещение расположен со стороны моря, пишет Archdaily.

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Местный климат будто сам лепил этот деревянный алмаз, который кажется прочным, однако на самом деле он является довольно хрупким,

– рассказал один из разработчиков.

Домик является спиралью "набережной архитектуры", которая полностью выполнена из дерева. В целом дом имеет два уровня с гаражом на первом.



Дом повторяет рельеф земли / Фото Archdaily

Благодаря особенностям дизайна экстерьера, архитекторам удалось привлечь много дневного света внутрь благодаря стеклянным вставкам в кровлю. Также одна из стен сделана полностью из стекла.

Интенсивное использование древесины, применение методов для избежания нежелательных теплопотерь и установки солнечных батарей и камина, который работает на биомассе, делают дом очень экологичным.

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