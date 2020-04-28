Деревянный дом на колесах, который изменит ваше представление о жизни в дороге – фото

Архитектурная студия Studio Edwards превратила А-образный деревянный дом на жилье на колесах. Микро-домик совсем не похож на типичные караваны или прицепы.

В студии хотели спроектировать дом, который больше похож на современное минималистичное помещение, пишет Dezeen.

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Как оказалось, жилье на колесах имеет форму буквы "А" не просто так.



Дом имеет несколько необычную форму / фото: Dezeen

А-каркас использует меньше материала, чем обычные дома. Это было важно с учетом относительно общей массы здания, оно должно быть достаточно легким, чтобы его можно было транспортировать,

– рассказали представители архитектурной студии.



Место внутри разделено очень грамотно / фото: Dezeen

Темный внешний вид дому придает эластичная резина, которой обтянули деревянный каркас. Черная резина придает помещению как эстетичность, так и устойчивость к погодным условиям.



Внутри есть все необходимое для комфортной жизни / фото: Dezeen

Внутри помещение разделено на три комнаты. Ванная в центре плана отделяет основное жилое и обеденное пространство от более уединенной зоны спальни. Кухня оснащена мойкой, холодильником и различными шкафами, в ванной комнате есть душ, туалет и умывальник.

Два небольших окна, которые расположены с западной стороны, приносят естественный дневной свет во все три комнаты.



Несмотря на внешнюю угрюмость дома, внутри достаточно дневного света / фото: Dezeen

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Основатель архитектурной студии надеется, что его дизайн поможет людям заново открыть для себя простое наслаждение жизни на свежем воздухе.