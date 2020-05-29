Архитектурная итальянская студия Network of Architecture построила полностью деревянное кафе, которое также будет выполнять роль социального помещения. Здание было построено на месте старого домика и является его осовремененной копией.

Помещение расположено рядом с озером Вальцер Вейхер, пишет Dezeen.

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Крыша кафе немного выступает над верандой, чтобы защитить ее от дождя и солнца. Само здание является одноэтажным, однако из-за оптической иллюзии, которую создает вода озера, оно кажется бесконечным.



На озере стоят только два здания / Фото Dezeen

Помещение является полностью экологичным и имеет деревянный каркас, который обшит лиственницей. Этот тип древесины был выбран не случайно – лиственница со временем сереет. Таким образом, дом в будущем сольется с местной архитектурой.



Терраса выступает на несколько метров вперед / Фото Dezeen

Фасад будет стареть вместе с окружением, медленно изменяясь от своего бежево-оранжевого цвета до более естественных серых оттенков,

– объяснили разработчики.



Социальное помещение расположено за кафе / Фото Dezeen

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Кроме кафе, внутри расположено также социальное помещение. Оно будет служить временным пристанищем для путешественников.