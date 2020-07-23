Участок, на котором стоит здание, расположен прямо посреди кукурузного поля. Главные материалы, которые использовались при строительстве дома – это утрамбованная земля и дерево. Больше об экспериментальном доме читайте в материале.

Здание построено в Боливии, сообщает Archdaily.

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Земляные стены толщиной 36 сантиметров сделаны в форме буквы "U" и будут иметь прочную и жесткую конструкцию. Строительство здесь идет в один этап, чтобы не оставить стыков.



Глина была взята просто с участка / Фото Archdaily

Каркас крыши и летней террасы изготовлен из дерева, а кровельным материалом послужил шифер. Дом имеет не идеально правильную геометрическую форму, ведь в процессе застывания глина имеет неровности и сюрпризы.



Дом предлагает владельцам небольшое крыльцо и террасу / Фото Archdaily

Так, структура стены является результатом самого процесса утрамбовки грунта слоями 5-8 сантиметров. Цвет и фактура поверхности вытекают непосредственно из смеси грубого и мелкого грунта и песка.



Интерьер получился довольно просторным / Фото Archdaily

Такая работа довольно хлопотна, ведь подготовка, составление опалубки, сантехники и выравнивания занимает больше времени, чем утрамбовка самой земли. Трое рабочих успевают построить один кубический метр утрамбованной земли в день.



Строительство длится не одну неделю / Фото Archdaily

Низкая стоимость сырья компенсируется высокой стоимостью рабочей силы, однако вызывает очень низкий экологический груз. Однако глиняные стены не требуют дальнейшей обработки и легко ремонтируются.

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Предварительно глину придется подготовить / Фото Archdaily