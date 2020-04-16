Дышащий дом: в Индонезии построили многофункциональное общежитие – фото

В столице Индонезии, Джакарте, построили общежитие для студентов, изучающих Коран, а также их преподавателей. На площади 480 квадратных метров живут и учатся все желающие. Первый этаж служит местом учебы, а второй собственное общежитием.

Здание возведено за счет налога "Закят", который является обязательным государственным "налогом на религию" в мусульманских странах, а содержание общежития происходит за лекционный сбор от учеников, пишет Archdaily.

Читайте также: Не разрушать, а реставрировать: дизайн здания на берегу Средиземного моря

На первом этаже расположены лекционные залы, библиотека, столовая и общественное пространство. Второй этаж – это приватная зона, состоящая из общежитий и помещений для персонала на 32 человека.



Вход в дом изготовлен из вторичных материалов / фото: Archdaily

Мы пытаемся размыть границы между каждой функцией, хотим создать многофункциональное пространство, которое может вместить весь учебный процесс во всех уголках комнаты. Неважно это пространство под лестницей, кладовой, обеденной зоной или террасой,

– рассказали архитекторы.



Дом имеет много отверстий, которые способствуют естественной вентиляции / фото: Archdaily

Особенностью здания является доступ к свежему воздуху и естественному свету в каждой комнате. А во время строительства использовались только сырые материалы с натуральной отделкой.



Задний двор обустроен так, чтобы в нем можно было учиться / фото: Archdaily

Вас заинтересует: Идеальное место для самоизоляции: современный деревянный домик посреди леса в Бразилии – фото

Тропический климат Индонезии здесь является преимуществом, а внешняя территория превращена в зеленое пространство. Мебель же внутри изготовлена из вторичных материалов.