Дизайнерский холл и скандинавские ценности: 6 причин, почему стоит купить квартиру в ЖК HYGGE

Театр начинается с вешалки, а жилой комплекс с холла. Важным индикатором надежной и оправданной инвестиции в собственную квартиру может быть обычная, на первый взгляд, банальность – холл. Однако именно сюда вы заходите после тяжелого рабочего дня, и здесь встречаете гостей. Очевидно, что каждая мелочь в холле должна создавать настоящий комфорт в стиле Хюгге и быть тщательно продуманной.

Покупая квартиру, стоит обращать свое внимание даже на малейшие мелочи, сообщает Дом 24.

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Одним из жилых комплексов, который способен удовлетворить даже самого придирчивого покупателя, является ЖК HYGGE 148 от девелоперской компании Lev Development.

Почему стоит выбрать именно ЖК HYGGE 148

Дизайнерский холл



Украшением холла является брендированная стена / Фото Lev Development

В дизайне холла этого жилого комплекса использовались износостойкие материалы. Среди прочего, это плита, которая внешне напоминает дерево, а также износостойкая краска на стенах в зонах максимальной проходимости людей.

Дизайнерской студии SAVYTSKYYdesign, которая занималась обустройством помещения, удалось совместить динамическую геометрию помещений, но при этом сохранить баланс концепции спокойного жилого комплекса. Безусловно, вам понравятся люстры в атриуме и элементы подсветок, которые имитируют звездопад. А для обеспечения ощущения свежести и легкости, внутри вас ежедневно будет встречать зелень.



Зелень создаст уют в холле / Фото Lev Development

Изюминкой дизайна холла стали поручни красного цвета, которые прекрасно поддерживают красный акцент и удачно перекликаются с фасадом. В проекте дизайна предусмотрено место для размещения детских колясок, паркинг велосипедов и место для зарядки электросамокатов.



Владельцы велосипедов или электросамокатов тоже будут довольны / Фото Lev Development

Интерьер квартир

Кроме пространств общего пользования, ЖК HYGGE 148 – это современный жилой комплекс от проектной Мастерской Беляева, в которой позаботились об оригинальном интерьере каждой отдельной квартиры.

Паркинг

Чтобы обеспечить комфорт будущих жильцов и безопасность для детей на территории жилого комплекса отсутствует наземный паркинг. А для владельцев автомобилей предусмотрен удобный двухуровневый паркинг.

Занятия спортом



Дети тоже будут иметь место для развлечений / Фото Lev Development

На территории ЖК HYGGE 148 появятся уличные тренажеры, чтобы взрослые держали тело в тонусе. Для малышей будет создана детская площадка.

Место для барбекю

Каждый житель сможет воспользоваться специально оборудованной зоной для барбекю с площадкой для приготовления блюд на открытом гриле.

Невысокие дома



Небольшие дома заставят вас забыть о городской суете / Фото Lev Development

Устали от домов-муравейников и мечтаете жить в покое? ЖК HYGGE 148 рассчитан на 6-7 этажей, а общую атмосферу будет дополнять развитая инфраструктура жилого комплекса.

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Что такое жизнь в стиле Хюгге?Это скандинавское слово, которое означает благополучие и сегодня превратилось в стиль жизни многих жителей Дании. Хюгге характеризуется запахом родного дома, единением с близкими людьми, спокойствием и безмятежностью. В интерьере стиль проявляется в декорировании: деревянная мебель, книги, пледы, керамика, свечи и подушки. Однако главной особенностью Хюгге является ваше восприятие окружающего мира и гармония с ним.