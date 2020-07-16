Добровольная изоляция: 5 лучших мини-домов со всего мира – фото
За время карантина многие городские жители во всем мире переоценили свои жилищные условия. На основе опросов компании Fast Company, оказалось, что с начала карантина почти 40% городских жителей обдумывали переезд за город. Предлагаем вашему вниманию 5 лучших проектов миниатюрных домов со всего мира.
В результате пандемии, сегодня мы наблюдаем увеличение уровня заинтересованности в таких мини-ромещениях, сообщает Archdaily.
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5 лучших изолированных мини-домов со всего мира
Bear Run Cabin / США
Одна из стен дома здесь сделана из полупрозрачного пластика / Фото Archdaily
Расположенная в США у северо-западного предгорья Каскадных гор, эта скромная постройка была создана, чтобы послужить владельцу местом для укрытия от карантинных ограничений. Помещение окружено довольно высокими горными вершинами, а сам дом оснащен всем необходимым для комфортного проживания.
Rolling Huts / США
Такие дома стоят почти на метровом повышении / Фото Archdaily
Набор домиков стоит на небольшой платформе, которые вместе могут вместить всю семью владельцев и посетителей. Rolling Huts расположен на несколько метров выше кемпинга, и имеет высокотехнологичный дизайн.
Encuentro Guadalupe / Мексика
Здания здесь расположены прямо на склоне горы / Фото Archdaily
Этот набор из двадцати отдельных гостиничных номеров расположен в винном регионе Мексики. Они расположены на территории виноградника площадью 99 гектаров. Здесь есть винодельческий завод, а рядом жилой массив.
On Mountain Hut Cabin / Швейцария
Этот домик оборудован камином внутри / Фото Archdaily
На Пике Лунхин (швейцарские Альпы), который известен как "Крыша Европы", расположен горный домик. Рядом есть небольшое альпийское озеро, а добраться до дома можно только пешком. Высота здесь почти 2500 метров над уровнем моря. Внутри просторный домик полностью обрамленный фанерой и содержит несколько небольших столиков.
DD16 / Россия
Такие дома могут быть размещены на любом водоеме / Фото Archdaily
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DD16 – прототип модульного компактного дома, который был изготовлен для установки в отдаленных местах и экстремальных условиях. Дом состоит из 2 отдельных частей, которые изготавливают на фабрике. Этот прототип находится прямо на озере недалеко от Москвы.