За время карантина многие городские жители во всем мире переоценили свои жилищные условия. На основе опросов компании Fast Company, оказалось, что с начала карантина почти 40% городских жителей обдумывали переезд за город. Предлагаем вашему вниманию 5 лучших проектов миниатюрных домов со всего мира.

В результате пандемии, сегодня мы наблюдаем увеличение уровня заинтересованности в таких мини-ромещениях, сообщает Archdaily.

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5 лучших изолированных мини-домов со всего мира

Bear Run Cabin / США



Одна из стен дома здесь сделана из полупрозрачного пластика / Фото Archdaily

Расположенная в США у северо-западного предгорья Каскадных гор, эта скромная постройка была создана, чтобы послужить владельцу местом для укрытия от карантинных ограничений. Помещение окружено довольно высокими горными вершинами, а сам дом оснащен всем необходимым для комфортного проживания.

Rolling Huts / США



Такие дома стоят почти на метровом повышении / Фото Archdaily

Набор домиков стоит на небольшой платформе, которые вместе могут вместить всю семью владельцев и посетителей. Rolling Huts расположен на несколько метров выше кемпинга, и имеет высокотехнологичный дизайн.

Encuentro Guadalupe / Мексика



Здания здесь расположены прямо на склоне горы / Фото Archdaily

Этот набор из двадцати отдельных гостиничных номеров расположен в винном регионе Мексики. Они расположены на территории виноградника площадью 99 гектаров. Здесь есть винодельческий завод, а рядом жилой массив.

On Mountain Hut Cabin / Швейцария



Этот домик оборудован камином внутри / Фото Archdaily

На Пике Лунхин (швейцарские Альпы), который известен как "Крыша Европы", расположен горный домик. Рядом есть небольшое альпийское озеро, а добраться до дома можно только пешком. Высота здесь почти 2500 метров над уровнем моря. Внутри просторный домик полностью обрамленный фанерой и содержит несколько небольших столиков.

DD16 / Россия



Такие дома могут быть размещены на любом водоеме / Фото Archdaily

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DD16 – прототип модульного компактного дома, который был изготовлен для установки в отдаленных местах и экстремальных условиях. Дом состоит из 2 отдельных частей, которые изготавливают на фабрике. Этот прототип находится прямо на озере недалеко от Москвы.